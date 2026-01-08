مدير مستشفى الشيخ مقصود: المجموعات المسلحة تمنع وصول المستلزمات الطبية والوضع الإنساني متدهور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مدير مستشفى الشيخ مقصود في حلب، الدكتور عبد القادر حسكو، في تصريح لـ "كوردستان 24"، باندلاع مواجهات عنيفة تستهدف الحيين الكورديين في المدينة، مؤكداً أن المجموعات المسلحة تشن هجمات مكثفة أسفرت عن وقوع ضحايا بين المدنيين، وسط حصار طبي خانق.

وأوضح الدكتور حسكو أن الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 65 آخرين بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين العزل.

وفي سياق تدهور الوضع الصحي، كشف مدير المستشفى أن المجموعات المسلحة تمنع وصول أي إمدادات أو مستلزمات طبية إلى المنطقة، محذراً من أن المخزون الطبي المتاح في المستشفى بدأ ينفد بشكل حاد، مما يهدد حياة الجرحى.

واتهم الدكتور حسكو المجموعات المسلحة التابعة للحكومة السورية بشن هجمات عشوائية وقصف مكثف طال حيي "الأشرفية" و"الشيخ مقصود". وأضاف: "هذه المجموعات تستهدف المدنيين بشكل مباشر ولا تفرق بين عسكري ومدني؛ هدفهم الأساسي هو الاستمرار في قتل الأبرياء وترهيب السكان".

وعلى الصعيد الميداني، أكد حسكو أن قوى الأمن الداخلي في حلب تواصل الدفاع عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيداً بما وصفه بـ "المقاومة البطولية" في التصدي للهجمات ومنع تقدم تلك المجموعات داخل المناطق المأهولة.