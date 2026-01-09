طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً، ويكون غائماً أحياناً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الأقسام الشرقية من البلاد وتكون رعدية، ويتحسن بعد الظهر تدريجياً، أما الرياح فشمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط نهاراً الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان والمثنى 16 وديالى والأنبار 15 وواسط وصلاح الدين 14 ودهوك 8 واربيل والسليمانية 10، أما في كركوك ونينوى 11 وبابل والنجف الأشرف وذي قار 17 والبصرة 18".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، وسيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة رعدية في أقسامها الجبلية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة في عموم البلاد".

وبين أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً في أماكن متعددة من البلاد وخاصة في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة فيها وحدوث عواصف رعدية، أما الرياح فجنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق".