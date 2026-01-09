مؤسسة بارزاني الخيرية: المساعدات ستصل اليوم إلى نازحي حلب في عفرين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم، عن بدء وصول مساعداتها الإنسانية إلى النازحين من حلب باتجاه منطقة عفرين، مؤكدةً تفعيل فرقها الطبية واللوجستية لتقديم العلاج للمرضى والمصابين وإغاثة العائلات المتضررة.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، قال رواج حاجي، مسؤول ملف سوريا في مؤسسة بارزاني الخيرية: "لقد استكملنا كافة الاستعدادات لتقديم الدعم والمساندة للكورد النازحين في منطقة عفرين"، مشيراً إلى أن أعداد النازحين كبيرة جداً وفي تزايد مستمر، ولم يتم إحصاء العدد النهائي بدقة حتى الآن.

وأضاف حاجي أن العمل جارٍ على إنشاء مخيمات جديدة لاستيعاب الموجات البشرية الوافدة، حيث تتواجد فرق المؤسسة في نقاط الاستقبال لاستلام النازحين وتوجيههم إلى أماكن الإيواء المخصصة.

وكشف المسؤول في المؤسسة عن خطة العمل الميدانية لهذا اليوم، مؤكداً أنه سيتم توفير وجبات طعام ساخنة لنحو 3000 عائلة نازحة، بالتزامن مع جولات ميدانية تجريها الفرق الطبية التابعة للمؤسسة داخل المخيمات لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمرضى والجرحى.

وفيما يخص الجانب اللوجستي، أوضح رواج حاجي أن مؤسسة بارزاني الخيرية تمتلك حضوراً ميدانياً في عفرين منذ ثلاث سنوات، حيث يدير العمليات هناك نحو 50 موظفاً ومتطوعاً باشروا مهامهم فور وقوع الأزمة. وأكد أن المؤسسة لا تواجه أي عوائق لوجستية، إذ يتم تأمين كافة الاحتياجات والمواد الإغاثية من داخل المنطقة وتوزيعها بشكل مباشر على أهالي عفرين والنازحين إليها.