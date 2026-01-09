كورتولموش يدعو لإنهاء توترات حلب ودمج "قسد" في الحكومة السورية الجديدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، على ضرورة إنهاء التوترات العسكرية في مدينة حلب بأسرع وقت ممکن، مشدداً على أهمية تنفيذ "اتفاق 10 آذار" الذي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هيكلية الحكومة السورية الجديدة.

وقال كورتولموش في تصريحات صحفية: "نحن نراقب التطورات في سوريا عن كثب، ولن نسمح بتقسيم البلاد أو المساس بوحدة أراضيها". وأضاف أنه يجب على جميع الأطراف السورية التكاتف بروح الوحدة والأخوة لبناء "سوريا الجديدة".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب ضمان انضمام "قسد" إلى الحكومة السورية الجديدة بموجب بنود اتفاق 10 آذار، موضحاً أن الهدف الأساسي هو وضع حد فوري للتوترات التي تشهدها مدينة حلب، وإلزام كافة الأطراف المعنية بالتقيد بالاتفاقيات المبرمة.

تأتي هذه التصريحات عقب الهجمات التي شنها الجيش السوري، يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/يناير 2026، على حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" ذوي الأغلبية الكردية في حلب، وهي الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من تفجر الأوضاع الميدانية مجدداً.