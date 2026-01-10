الإدارة الذاتية ترحّب بمقترح دولي لإعادة تموضع القوات في الشيخ مقصود

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حماية المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تُعدّ من أولوياتها القصوى، مؤكدة التزامها باتخاذ كل ما يلزم لضمان أمن السكان واستقرارهم.

وفي بيان رسمي، رحّبت الإدارة الذاتية بعرض القوى الدولية الوسيطة القاضي بإعادة تموضع القوات الموجودة في حي الشيخ مقصود إلى شرق الفرات بشكل آمن.

مشددة على أن هذه الخطوة مشروطة بضمان وجود حماية كوردية محلية، إلى جانب تشكيل مجلس محلي من سكان الحيين.

وأكدت الإدارة الذاتية أن أي ترتيبات ميدانية أو إدارية يجب أن تتم بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان/أبريل، وبما يضمن حقوق السكان المحليين ويحافظ على أمنهم واستقرارهم.

يأتي ذلك، بعد أن نفّذ الجيش العربي السوري هجوماً عسكرياً واسع النطاق على الحيين الكورديين الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

واستخدم الجيش أسلحة ثقيلة ودبابات في حصار الحيين، ما أدى إلى نزوح نحو 150 ألف مدني كانوا يقيمون فيهما، وأسفر القصف المستمر عن مقتل أكثر من 23 مدنياً وإصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن.