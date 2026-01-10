سوق السمك في الشطرة يواجه خطر الانهيار وسط إهمال حكومي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أطلق عاملون وباعة في سوق السمك بقضاء الشطرة، التابع لمحافظة ذي قار، صرخة استغاثة وتحذيرات عاجلة من الانهيار الوشيك والكامل لمبنى السوق، مناشدين رئيس الوزراء العراقي والجهات المعنية بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة بشرية وشيكة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن عدد من العمال في السوق قولهم إن التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الهندسية ومديرية الدفاع المدني قد صنفت المبنى منذ عام 2023 بأنه "غير صالح للاستخدام". وأشاروا باستغراب إلى أنه رغم هذه المخاطر، فقد تم منح السوق كفرصة استثمارية في عام 2025 عبر مزاد علني بمبلغ قدره 473 مليون دينار عراقي سنوياً، دون إلزام المستثمر بإجراء أي عمليات ترميم أو صيانة للمبنى المتهالك.

وأكد الباعة أن علامات الانهيار أصبحت جلية للعيان، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سقوط سقف الدائرة الإدارية الرئيسية داخل السوق، مما أثار حالة من الذعر دفعت المتسوقين والتجار إلى تجنب دخول المبنى، وصولاً إلى الامتناع عن إدخال مركباتهم خشية وقوع حادث مفاجئ. وانتقد العمال بلدية الشطرة لعدم اتخاذها إجراءات السلامة اللازمة، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ ذي قار بتوفير بديل آمن يضمن استمرار مصدر رزقهم.

من جانبه، أقر مدير بلدية الشطرة، حيدر غالب، بجدية الوضع، مؤكداً سقوط جزء من المبنى (الغرفة الإدارية). وقال في تصريح صحفي: "أصدرنا توجيهات عاجلة بنقل مكاتب الجباية وضريبة الأسماك إلى خارج مبنى السوق فوراً لضمان سلامة الموظفين والمواطنين".

وأضاف غالب أن البلدية خاطبت مديرية الدفاع المدني لإجراء الفحص الفني الأخير واتخاذ قرار نهائي بشأن مصير المبنى، مؤكداً أن الإدارة المحلية تتابع الموقف عن كثب بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.