الجيش العربي السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في الشيخ مقصود

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بدءاً من الساعة الثالثة عصر اليوم السبت.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنه سيتم نقل المقاتلين الكورد "المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة مع سحب أسلحتهم".

وأضاف البيان: سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود.

يأتي ذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين القوات الكوردية والحكومية اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في مدينة حلب وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

واندلعت هذه الاشتباكات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق في آذار/مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.

وأعلن الجيش السوري صباح السبت "الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل" في عملية أعلن البدء بها خلال الليل، داعياً المدنيين إلى "البقاء بمنازلهم وعدم الخروج".

وكانت القوات الحكومية أعلنت الجمعة دخولها إلى حيّ الأشرفية.

ونفت القوات الكوردية من جهتها سيطرة القوات الحكومية على حيّ الشيخ مقصود في حلب.