وزارة الكهرباء تعلن عودة استقرار الشبكة الوطنية إلى وضعها الطبيعي بعد موجة العواصف

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن عودة إمدادات الطاقة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في عموم محافظات الإقليم، وذلك بعد موجة من الطقس السيئ شملت عواصف ورياحاً قوية وتساقطاً للثلوج والأمطار ليلة أمس، مما تسبب بأضرار تقنية في شبكات الضغط العالي الرابطة بين محطات الإنتاج والنقل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن فرق السيطرة والتحكم، وبالتنسيق مع طواقم الإنتاج ونقل الطاقة، تمكنت من السيطرة على الموقف وإصلاح الأضرار خلال ساعات قليلة.

مؤكدة أن التيار الكهربائي عاد إلى أغلب المناطق بنسبة كاملة وأن الوضع الآن بات مستقراً تماماً.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للمواطنين لتعاونهم وصبرهم خلال فترة انقطاع الخدمة.

مؤكدة في الوقت ذاته أن فرقها الفنية والهندسية في حالة استنفار تام وجاهزية قصوى للتعامل الفوري مع أي طارئ أو خلل فني قد يصيب الشبكة مستقبلاً لضمان استمرارية الخدمة.