طقس كوردستان: أمطار خفيفة وموجة ضباب وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، مشيرة إلى هطول أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

و وفقاً لبيان المديرية، من المتوقع أن يكون طقس اليوم غائماً كلياً في معظم مناطق الإقليم، مع هطول زخات مطر خفيفة ومتقطعة تستمر حتى أوقات المساء. كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً يتراوح ما بين (2 - 4) درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة، حيث ستسجل منطقة "حاجي أومران" أدنى درجة حرارة بواقع صفر درجة سيليزية. وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل الضباب خلال ساعات متأخرة من الليل وفي الصباح الباكر من يوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن حالة الطقس ستبدأ بالاستقرار التدريجي يوم غد الأحد، حيث ستكون السماء ما بين صحو إلى غائمة جزئياً. ومن المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع مجدداً بمعدل (2 - 4) درجات مئوية مقارنة بيوم السبت.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن كوردستان:

أربيل: اليوم 9 - غداً 13

السليمانية: اليوم 7 - غداً 10

دهوك: اليوم 8 - غداً 10

كركوك: اليوم 11 - غداً 14

كرميان: اليوم 12 - غداً 15

حاجي أومران: اليوم 0 - غداً 5

وفيما يخص حركة الرياح، أوضحت المديرية أنها ستكون خفيفة وساكنة خلال اليومين، مع تنبيه بخصوص مدى الرؤية الذي قد ينخفض إلى أقل من 7 كيلومترات في المناطق التي تشهد تشكلاً للضباب.