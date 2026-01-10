برشلونة ضد ريال مدريد... 10 أمور تُشعل "كلاسيكو" كأس السوبر الإسباني

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تتجه أنظار عشّاق كرة القدم، مساء الأحد 10 كانون الثاني/يناير 2026، إلى "أقوى صراع" كرة قدم في العالم، حيث يقف برشلونة وريال مدريد وجهاً لوجه في نهائي كأس السوبر الإسباني، المُقام في السعودية، في مباراة تحمل تاريخاً من "العداوة" الرياضية والمنافسة الشرسة.

ورغم أن الموسم الحالي يشهد تحديات متعددة لكلا الفريقين، فإن كلاً منهما يدخل المواجهة النهائية بهدف واضح هو الانتصار وإثبات التفوّق على الغريم التقليدي.

فريال مدريد يسعى لإعادة بصمته القوية بعد الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني الماضي أمام برشلونة، الذي يطمح لمواصلة تألقه وتعزيز رقمه القياسي.

ويستعرض التقرير الآتي 10 أمور تُشعل "كلاسيكو" كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية:

*برشلونة وريال مدريد "حبايب" في السعودية

يعد "الكلاسيكو" الخامس بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني منذ إقامته في السعودية، حيث جرت أربع مباريات سابقة بين العملاقين: واحدة في نصف النهائي و3 في النهائي.

ويتقاسم برشلونة وريال مدريد الفوز مرتين لكل منهما.

*برشلونة للثأر من ريال مدريد

في الموسم الحالي، استهل ريال مدريد مباريات الـ"كلاسيكو" بالفوز على برشلونة 2-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

لذلك، يأمل برشلونة رد اعتباره سريعاً أمام "الملكي".

*ريال مدريد للثأر من برشلونة أيضاً

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية ثلاث مرات، حيث فاز "الملكي" مرة واحدة مقابل مرتين للفريق "الكاتالوني".

من هنا، يتطلع ريال مدريد للثأر من منافسه و"معادلة النهائيات" معه في السعودية.

*ريال مدريد لرد اعتبار موسم كامل!

من المبكّر الحديث عن هذا الأمر، لكن بالتأكيد فإن ريال مدريد بقيادة شابي ألونسو، يريد رد اعتبار الموسم الماضي بالكامل.

وفرض برشلونة سيطرته على ريال مدريد في الموسم الماضي، حين فاز عليه في مباريات الكلاسيكو الأربع التي أٌقيمت بينهما.

وحقق النادي "الكاتالوني" فوزاً ساحقاً برباعية نظيفة في "سانتياغو برنابيو" في ذهاب الدوري، فأحرج ريال مدريد ورسم معالم الموسم وقتها.

وكان فوز برشلونة 4-3 في إياب الدوري هو ما أطاح ريال مدريد فعلياً وأعاد التاج الإسباني إلى كاتالونيا، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر دون أن يكون ذلك ظلماً للفريق "الملكي".

كما فاز برشلونة على ريال مدريد 3-2 بعد التمديد في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في إشبيلية، و5-2 في المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر الإسباني في السعودية مطلع عام 2025، محققاً ثلاثية محلية، وتاركاً النادي الملكي في حالة من الترنح.

لذلك، سيكون ريال مدريد أمام مهمة لتحقيق الفوز الثاني على منافسه هذا الموسم، بعد التغلب عليه في ذهاب الدوري الإسباني.

*عودة كيليان مبابي

زف المدير الفني لريال مدريد شابي ألونسو خبراً ساراً لجماهير "الملكي"، بعدما أكد أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيكون جاهزاً للمشاركة في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

واستبعد قائد "الديوك" من قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية في البداية، حيث فاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد 2-1 في نصف النهائي، وضرب موعداً في "كلاسيكو ساخن" مع غريمه برشلونة، الأحد.

وقال ألونسو للصحافيين في جدة: "مبابي أفضل بكثير، يشعر بحالة جيدة، ولديه فرصة اللعب مثل زملائه".

ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً هداف ريال مدريد هذا الموسم برصيد 29 هدفاً في مختلف المسابقات خلال 24 مباراة.

*قوة برشلونة الهجومية

يدرك دفاع ريال مدريد أن مهمته لن تكون سهلة أمام القوة الضاربة في هجوم برشلونة.

وكان العملاق الكاتالوني قد اكتسح أتلتيك بلباو 5-صفر في نصف النهائي الأول ضمن كأس السوبر الإسباني.

وسجل برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم 53 هدفاً، ويتسلّح بأسماء قوية في خط الهجوم، على رأسها لامين يامال وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

*إرهاق ريال مدريد

لا شك في أن لاعبي برشلونة أفضل بدنياً من ريال مدريد، خصوصاً أن الأول لم يجد صعوبة لتخطي أتلتيك بلباو، الأربعاء الماضي، كما أنه ارتاح 24 ساعة أكثر من ريال مدريد، الذي عانى لتخطي أتلتيكو مدريد.

ويشكل العامل البدني قوة إضافية لبرشلونة، بالإضافة إلى تعرض بعض لاعبي "الملكي" لإصابات، لكن ذلك لا يعني أن التفوق سيكون لمصلحة رجال المدرب هانزي فليك، خصوصاً أن مباريات الـ"كلاسيكو" لا تعترف بأي شيء سوى ما يقدمه اللاعبون على أرض الملعب.

*أجواء مشحونة

شهدت الفترة الأخيرة أجواء مشحونة ليس بين اللاعبين فحسب، بل أيضاً بين إدارتي الناديين.

ودخل ريال مدريد بقوة في قضية دفع برشلونة أموالاً لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه إنريكيز نغريرا، ما أشعل "الصراع" بين العملاقين، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الأول فلورنتينو بيريز مع الثاني خوان لابورتا في ملعب المباراة النهائية.

*برشلونة وريال مدريد... "التوقف عن الكلام"

في الـ"كلاسيكو" الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الدوري الإسباني، انفجرت الأجواء بعد نهاية المواجهة، بعدما دخل عدد من لاعبي الفريقين في مشادة حادة كان بطلها لامين يامال وفينيسيوس جونيور.

وفور إطلاق الحكم صفارة النهاية، توجه قائد ريال مدريد داني كارفاخال نحو يامال ليعاتبه على تصريحاته السابقة عن النادي "الملكي" والتي تضمنت إشارات إلى "السرقات التحكيمية" وشكاوى ريال مدريد المستمرة، وهو ما أشعل الموقف منذ اللحظة الأولى.

واستخدم كارفاخال يده مشيراً ليامال بضرورة "التوقف عن الكلام"، قبل أن ينضم إليه الحارس تيبو كورتوا ثم فينيسيوس جونيور وعدد من لاعبي الفريق الأبيض.

*تفوق ريال مدريد... أم برشلونة؟

يتفوّق ريال مدريد في مواجهات الـ"كلاسيكو" في مختلف المسابقات، حيث حقق الفوز في 106 مباريات من أصل 262 لقاء، مقابل 104 انتصارات لبرشلونة، فيما انتهت 52 مباراة بالتعادل.

من هنا، سيكون "الملكي" أمام فرصة لتعزيز الفارق بين الفريقين، لكنه يصطدم برغبة برشلونة في تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقابه في كأس السوبر الإسباني، حيث أحرز اللقب 15 مرة، مقابل 13 لقباً لريال مدريد.

المصدر: صحيفة النهار