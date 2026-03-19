إيران تعترض ناقلة نفط عملاقة

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اعترض الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط عملاقة ترفع علم "باربادوس"، تبلغ سعتها التحميلية 160 ألف طن من النفط.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها، أن قواتها البحرية تمكنت من اعتراض الناقلة في مضيق هرمز أثناء محاولتها انتهاك الحدود المائية الإيرانية.

وجاء في البيان أن السفينة حاولت في البداية العبور "بتهور ومغامرة" عبر مضيق هرمز، ولكن بعد تحذيرها ومواجهتها من قبل وحدات العمليات الإيرانية، غيرت مسارها على الفور وابتعدت عن المنطقة.

ووصف الحرس الثوري هذا الإجراء بأنه دليل على "تفوقه الميداني" في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران هي من تضع القواعد الدولية في هذا المضيق، معتبراً ذلك رسالة واضحة لجميع القوى الإقليمية والدولية بأن عهد "اختبار إرادة إيران" قد انتهى، وأن أي محاولة لتجاوز الخطوط الحمراء ستواجه برادع قوي.

يأتي هذا التطور في وقت تحول فيه مضيق هرمز، في آذار/مارس 2026، إلى مركز للصراعات البحرية، حيث كثفت قوات الحرس الثوري حملاتها للسيطرة على هذا الممر الاستراتيجي. ويتزامن اعتراض هذه الناقلة مع سلسلة هجمات منسقة بالصواريخ والطائرات المسيرة شنتها إيران على القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية، والأردن، وقطر، والإمارات، والكويت، والبحرين.

وفي هذا الصدد، صرح محمد أكبر كادة، المسؤول في القوة البحرية للحرس الثوري، بأن قواتهم تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وقد منعت عدة ناقلات من العبور دون تصريح.

وتندرج هذه الخطوات ضمن عملية "الوعد الصادق 4" لإثبات التفوق العسكري لطهران في المنطقة ومنع أي تحرك غير مصرح به في مياه الخليج.