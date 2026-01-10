الخارجية السورية تشيد بدور الرئيس بارزاني "الفاعل والمثمر" في دعم التهدئة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس الثقل السياسي والقدرة على التأثير في الملفات الإقليمية، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن بالغ شكرها وتقديرها للرئيس مسعود بارزاني، مثمنةً دوره المحوري في تعزيز استقرار سورية والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها.

جاء ذكر الرئيس بارزاني في ختام بيان رسمي أصدرته الحكومة السورية لتوضيح طبيعة الإجراءات الأمنية في حيّي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" بمدينة حلب. ووضعت الخارجية السورية اسم الرئيس بارزاني إلى جانب قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، السعودية، تركيا، فرنسا، بريطانيا، وقطر)، مؤكدة أن جهوده كان لها أثر "فاعل ومثمر" فيما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

ويبدو أن الدور الذي لعبه الرئيس مسعود بارزاني قد انعكس بشكل واضح في لغة البيان السوري، حيث حرصت دمشق على تقديم تطمينات مباشرة للمكون الكوردي، وهو المكون الذي طالما شدد الرئيس بارزاني على ضرورة حمايته وضمان حقوقه. وأكد البيان على عدة نقاط تتماشى مع رؤية بارزاني للاستقرار، ومنها:

وأكدت الحكومة السورية أن إجراءاتها لا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي ولا تستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية. وشدد البيان على أن "المجتمع الكوردي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب"، واصفاً إياهم بأنهم "شركاء فاعلون في المؤسسات الوطنية".

كما أعلنت الحكومة عن فتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير نقاط استجابة متقدمة، في إشارة إلى الالتزام بمبادئ سيادة القانون وعدم التمييز.

يأتي هذا التقدير الرسمي السوري للرئيس بارزاني في وقت حساس، ليؤكد من جديد أن الرئيس مسعود بارزاني يمثل مرجعية سياسية قادرة على مد جسور التواصل وضمان حقوق المكونات في أعقد الأزمات، حيث اعتبرت الخارجية السورية أن التفاهمات والدور الذي قام به يصب مباشرة في منع تجزئة البلاد وتهديد الأمن الإقليمي.

واختتمت الوزارة السورية بيانها بالتأكيد على أن استعادة سلطة الدولة وتوحيد المسار الأمني هو شرط أساسي للاستقرار، معتبرة أن الدور الذي لعبه الرئيس بارزاني والأطراف الدولية المذكورة يمثل دعماً حقيقياً للعملية السياسية في سورية.