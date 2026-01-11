منسق التوصيات الدولية والقنصل الإماراتي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الأحد، الحادي عشر من شهر كانون الثاني-يناير الجاري، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إقليم كوردستان، الشيخ أحمد حسن الشحي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كوردستان، ولا سيما على مستوى القيادات، إلى جانب أوجه التقارب والتشابه الثقافي بين الجانبين، والتنسيق المشترك في مجالات الثقافة، والتنمية الاقتصادية، والتجارة.

كما تم استعراض دور مكتب منسق التوصيات الدولية في تمثيل جهود حكومة إقليم كوردستان في المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي انضم إليها العراق في إطار التوصيات الدولية.

وتناول اللقاء كذلك الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان في مجالات تعزيز العدالة الانتقالية، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، وحماية حقوق المكونات، وتحسين واقع حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على أن تجربة إقليم كوردستان أسهمت بشكل ملموس في تعزيز مكانة العراق أمام المجتمع الدولي، لا سيما من خلال مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل في مقر الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أشاد سعادة القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بجهود حكومة إقليم كوردستان في ترسيخ بيئة سلمية وآمنة قائمة على التعايش السلمي، رغم التحديات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف التنسيق المشترك في مجالات تبادل الخبرات، والتنمية المستدامة، وبناء وتطوير قدرات المؤسسات، إلى جانب تعزيز الوعي بآليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن أهمية تنظيم الدورات التدريبية، ورفع كفاءة الموظفين، وتعزيز أداء المؤسسات على المستويين المحلي والدولي.