الدهون لا الكربوهيدرات على رأس الهرم.. أميركا تقلب قاعدة النظام الغذائي

أربيل (كوردستان24)- يبدو أن أميركا لا تعمل فقط على تغيير العالم سياسيًا واقتصاديًا وجغرافيًا، بل تمتد تأثيراتها أيضًا إلى الغذاء، فقد أعلن البيت الأبيض مؤخرًا عن إطلاق نموذج جديد للإرشادات الغذائية تحت مسمّى “هرم الغذاء الحقيقي”، في خطوة تمثل قطيعة واضحة مع هرم الغذاء التقليدي، والذي أُقرّ عام 1992 وكان يوصي باستهلاك كميات كبيرة من الحبوب والكربوهيدرات كالخبز والمعكرونة والأرز وحتى الحبوب المصنعة.

ورسم النموذج الجديد الهرم الجديد يعكس تغييرًا جوهريًا لفلسفة الغذائية الرسمية الأمريكية، حيث يضع البروتينات، والدهون الصحية، ومنتجات الألبان كاملة الدسم في قاعدة النظام الغذائي، بدلًا من الكربوهيدرات التي سيطرت على التوصيات لعقود.

بحسب النموذج الجديد، يُنصح البالغون بتناول ما بين 1.2 إلى 1.6 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، وهي كمية أعلى بكثير من التوصيات السابقة. ويشمل ذلك مصادر البروتين الحيواني والنباتي عالية الجودة، مثل اللحوم غير المعالجة، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان غير المصنعة.

في المقابل، يدعو الهرم إلى الإرشادات التالية :

ـ تقليل استهلاك الحبوب،والمكررة منها مع الاعتدال في تناول الفواكه والخضروات مع التركيز على كثافتها الغذائية.

- الابتعاد عن الأطعمة والكربوهيدرات الصناعية،ليبقى الهدف الأساس، التركيز على الأطعمة الكاملة العناصر لا السعرات الفارغة.

يأتي هذا التحول في ظل تصاعد معدلات السمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 75٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من أمراض مرتبطة بالنظام الغذائي، ويرى مؤيدو النموذج الجديد أن السياسات الغذائية السابقة شددت على تقليل الدهون وزيادة الكربوهيدرات وتزامن معها التفاقم في الأزمات الصحية.

ويستند “هرم الغذاء الحقيقي” إلى دراسات حديثة تشير إلى أن:

- البروتين يعزز الشبع ويحافظ على العضلات بينما الدهون الصحية ضرورية للهرمونات ووظائف الدماغ.

- تقليل السكريات والنشويات المصنعة يحسّن التحكم في سكر الدم.

يحمل الإعلان أيضًا أبعادًا سياسية، إذ يُنظر إليه على أنه ابتعاد عن تأثير لوبي الصناعات الغذائية والحبوب، مع تبنٍّ لنهج يُقال إنه أكثر انسجامًا مع الأدلة الدراسات الحديثة، ضمن مبادرة “لنجعل أمريكا صحية مرة أخرى”، التي ترفع شعار لا للأمراض المزمنة عبر إصلاح جذري للسياسة الغذائية.

رغم الترحيب الواسع من أنصار التغذية منخفضة الكربوهيدرات، لا يزال النموذج الجديد محل نقاش بين خبراء التغذية، حيث يحذّر البعض من تعميم التوصيات دون مراعاة الفروق الفردية، أو التقليل المفرط من الحبوب الكاملة التي ما زالت تحظى بدعم علمي في بعض السياقات.

يمثل “هرم الغذاء الحقيقي” نقطة تحوّل في الخطاب الغذائي الرسمي الأمريكي بشكل متبط بصناعات الوجبات السريعة التي تملك حضوراً عالمياً، وينقل التركيز من الكمية إلى جودة الغذاء، ومن الأطعمة المصنعة إلى الطعام الحقيقي. وبينما يستمر الجدل العلمي، فإن هذا التغيير يعكس إعادة تقييم دور التغذية في الصحة العامة، وقد يكون له تأثير طويل الأمد على السياسات الغذائية حول العالم.