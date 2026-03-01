مندوب إيران في مجلس الأمن: الاستهداف الأمريكي لإحدى المدارس يمثل جريمة حرب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد مندوب إيران الدائم لدى مجلس الأمن، اليوم الأحد، أن بلاده ستستمر في استهداف الأصول التي تستخدمها الولايات المتحدة، وتعدّ ذلك دفاعاً مشروعاً عن النفس.

وقال المندوب الإيراني، في كلمة خلال جلسة للمجلس، إنه “ليس لأي دولة حق التدخل في شؤون دولة أخرى أو تقرير مصيرها”، معتبراً أن "إعلان كل من دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيهما لتغيير النظام في إيران يمثل دليلاً على انتهاك السيادة الإيرانية”.

وأضاف أن ما تتعرض له بلاده حرب ضد النظام والقانون الدوليين، مؤكداً أن إيران ستستمر في استهداف الأصول التي تستخدمها الولايات المتحدة، وتعدّ ذلك دفاعاً مشروعاً عن النفس.

وشدد المندوب الإيراني على أن بلاده “لن تقوم تحت أي ظرف من الظروف باستهداف سكان أو مصالح دول الجوار في منطقة الخليج”.

وتابع إن “الولايات المتحدة تحلم بابتلاع إيران وإرغامها على الاستسلام، لكن ذلك لن يحدث أبداً”.