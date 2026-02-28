البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية والتصويت على اللجان النيابية

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال الجلسة رقم (11) المقرر عقدها يوم الأحد، الموافق 1 آذار 2026، والتي ستخصص لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة، بالإضافة إلى استكمال ملف اللجان النيابية.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، أن الجلسة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويتضمن جدول أعمالها ثلاثة محاور رئيسة:

سيناقش أعضاء البرلمان في الفقرة الأولى "التحديات الأمنية الأخيرة التي تواجه العراق والمنطقة"، وذلك على خلفية التوترات والمستجدات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

تتضمن الفقرة الثانية التصويت على تسمية أعضاء اللجان النيابية الدائمة، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها أساسية لتعزيز الهيكل التشريعي وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على مؤسسات الدولة.

وخصصت الفقرة الثالثة من جدول الأعمال لفتح باب "المناقشات العامة"، لإتاحة الفرصة للنواب لطرح ومناقشة قضايا ومواضيع متنوعة تهم الشأن العام.

تأتي هذه الجلسة في وقت يسعى فيه البرلمان العراقي إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتنسيق المواقف تجاه الأزمات المحيطة بالمنطقة.