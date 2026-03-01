108 قتلى في غارة على مدرسة في جنوب إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أسفرت غارة أصابت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران في خضم الهجمات الأميركية الإسرائيلية السبت عن مقتل 108 من تلميذاتها، في حصيلة جديدة أعلنها الهلال الأحمر.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر "بلغ عدد التلميذات الشهيدات في مدرسة ميناب 108، ولا تزال عمليات الإغاثة وإزالة الأنقاض جارية".

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الوصول إلى الموقع للتحقق من عدد الضحايا أو الظروف المحيطة بالغارة.

وتواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش الإسرائيلي لكنه لم يقدم تعليقا فوريا.

كما لم يرد البنتاغون على الفور على طلب للتعليق، لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قوله "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بتضرر مدنيين نتيجة العمليات العسكرية الجارية. نأخذ هذه التقارير على محمل الجد ونجري تحقيقا فيها".

وأضاف "إن حماية المدنيين لها أهمية قصوى، وسنواصل اتخاذ كل الاحتياطات المتاحة لتقليل خطر وقوع أضرار غير مقصودة".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بيان "هذا العمل الهمجي صفحة سوداء أخرى في سجل الجرائم التي لا تُحصى التي ارتكبها المعتدون".

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة موجة من الضربات على إيران منذ صباح السبت.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني مساء السبت أن عدد قتلى الضربات الإسرائيلية والأميركية على الجمهورية الإسلامية بلغ 201، فيما أصيب 747 بجروح.