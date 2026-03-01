العمليات المشتركة: إصابة ثلاثة أشخاص بسبب سقوط حشوتي صاروخين بالبصرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إصابة ثلاثة أشخاص سقوط حشوتي صاروخين بمحافظة البصرة.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان له اليوم الاحد 1 اذار 2026، أن "الجهات المختصة تواصل متابعة الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، حيث سقطت في الساعة( 0015) حشوة صاروخية بطول (3) أمتار في منطقة القبلة قرب مستوصف القبلة على أحد الدور السكنية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر عجلتين مدنيتين".

وأضافت: "كما سقطت في الساعة ( 0045) حشوة صاروخية أخرى بطول (3) أمتار على منزل سكني في منطقة القبلة – حي المهندسين، ما تسبب بأضرار مادية بسيطة في الدار، دون تسجيل إصابات بشرية"، لافتة الى أن "الجهات الأمنية المختصة باشرت بإجراءاتها الميدانية، وتأمين موقع الحادثين، وفتح تحقيق لمعرفة ملابساتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة".