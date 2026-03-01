وزير الحرب الامريكي: ايران رفضت التوصل الى اتفاق وستدفع ثمن قراراتها

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة منحت إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي إلا أنها رفضتها، مؤكداً أن طهران ستتحمل الآن "تبعات كبرى" وستدفع ثمن قراراتها. ووصف الوزير الهجمات الجوية الجارية بأنها "دقيقة للغاية وفتاكة".

وفي تدوينة نشرها اليوم الأحد عبر منصة (إكس)، كشف هيغسيث أنه بموجب أوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، بدأت وزارة الدفاع تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "Epic Fury - الغضب الملحمي"، واصفاً إياها بأنها "العملية الجوية الأكثر فتكاً وتعقيداً ودقة في التاريخ العسكري".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن إيران أُعطيت مساحة للاتفاق لكنها اختارت المواجهة، وعليها الآن بوجب ذلك تحمّل نتائج هذا الخيار. وأضاف: "على مدار قرابة خمسين عاماً، دأبت إيران على استهداف وقتل الأمريكيين، لكن الرئيس ترامب، وعلى خلاف كل من سبقه من الرؤساء، شرع فعلياً في استئصال هذا السرطان".

وحول الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية، شدد هيغسيث على أن واشنطن لن تسمح بوجود أي قدرات صاروخية تهدد الشعب الأمريكي، مؤكداً: "سنعمل على تدمير كافة الصواريخ ومنشآت إنتاجها بالكامل". كما أعلن أن القوات الأمريكية ستعمل على تحطيم القدرات البحرية الإيرانية، مجدداً تأكيد الرئيس ترامب بأن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

وفي رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى طهران، قال الوزير: "الولايات المتحدة لم تبدأ هذا الصراع، لكننا بالتأكيد سننهيه. إذا قتلتم أمريكيين أو هددتموهم في أي مكان في العالم، فسوف نطاردهم ونقضي عليكم".

واختتم هيغسيث تصريحاته بالإشارة إلى أن القوات الأمريكية قد مُنحت "الحرية الكاملة" والصلاحيات المطلقة للتحرك وتحقيق كافة الأهداف التي وضعتها واشنطن من خلال هذه الهجمات.