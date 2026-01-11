قائد قوات الناتو يتحدث عن "مناقشات بناءة" بين أعضاء الحلف بشأن غرينلاند

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش، الأحد أن الدول الأعضاء في الناتو تُجري "مناقشات بناءة" بشأن إقليم غرينلاند الدنماركي الذي يسعى الرئيس الأميركي إلى ضمّه، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي.

وردا على سؤال عن رغبة إدارة دونالد ترامب في الاستيلاء على الجزيرة القطبية المتمتعة بحكم ذاتي والواقعة ضمن نطاق الحلف، قال غرينكيفيتش إنه داخل مجلس شمال الأطلسي "تتواصل المناقشات في بروكسل، وبحسب ما سمعت، فهي حوارات بناءة".

وأضاف الجنرال الأميركي خلال مشاركته في مؤتمر مخصص لمسألة الدفاع في السويد "هذا هو الأهم: أعضاء في الحلف تعاونوا لسنوات طويلة يتحدثون معا ويعملون سويا على إيجاد حلول لهذه القضايا الشائكة".

ورفض غرينكيفيتش التعليق على الأبعاد السياسية للمحادثات الأخيرة بشأن غرينلاند.

ولفت إلى أنه رغم عدم وجود "تهديد مباشر" للحلف، فإن القطب الشمالي بات أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وقال "كلما تراجع الجليد واتسع نطاق الوصول إلى هناك، نرى بالتأكيد روسيا والصين تعملان معا"، مضيفا أن "الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي تزداد باستمرار".

وتابع "رأينا سفنا صينية تقوم بدوريات مع روسيا، ليس فقط على طول الساحل الشمالي لروسيا، بل أيضا شمال ألاسكا، قرب كندا، وفي أماكن أخرى (...) وهذا ليس لأغراض سلمية، فهم لا يدرسون الفقمات والدببة القطبية".

وكان غرينكيفيتش قد قال الجمعة إن حلف شمال الأطلسي بعيد من أن يكون في أزمة، وإنه مستعد للدفاع عن دوله الأعضاء.

وسبق أن حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من أن أي هجوم أميركي على أحد أعضاء الحلف سيعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

AFP