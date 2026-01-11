ثلوج وأمطار مجدداً في معظم مدن إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل(كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان أن موجة جديدة من الأمطار والثلوج ستؤثر على أغلب محافظات الإقليم.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن تأثير الموجة سيبدأ مساء الاثنين، لينتهي تـأثيره صباح الخميس، وخلال اليومين، يُتوقع أن تتساقط الثلوج في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر فوق سطح البحر، كما أن من المتوقع تساقطَ الثلوج الأربعاء، من هذا الأسبوع، في مراكز محافظات السليمانية وحلبجة ودهوك والإدارات التابعة لها والمناطق الجبلية في أربيل.

أما بالنسبة لهطول الأمطار، فقد أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية الكوردستانية، إلى أن الأمطار ستستمر طوال فترة تأثير الموجة، وفي بعض الأحيان ستتحول إلى أمطارغزيرة، خاصة في حدود إدارتي زاخو ورابرين المستقلتين، مع توقع هبوب عواصف رعدية، لتزداد سرعة الرياح يوم الثلاثاء حتى تصل إلى أكثر من 25 كيلومتراً في الساعة.

وبحسب التوقعات أيضاً، ستنخفض درجات الحرارة أكثر يوم الأربعاء.