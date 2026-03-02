لبنان يستهدف حيفا بـ 6 صواريخ.. والجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تفعيل صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال إسرائيل ومدينة حيفا، إثر تعرض المنطقة لرشقة صاروخية انطلقت من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم.

وفي تفاصيل البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي اليوم، الاثنين 2 شباط/فبراير 2026، أشار المتحدث العسكري إلى أن أنظمة الإنذار المبكر فُعّلت في عدة بلدات شمالي البلاد عقب رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الجانب اللبناني، مضيفاً أن الجهات المختصة تجري حالياً مراجعة دقيقة لتفاصيل الهجوم.

من جهتها، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن نحو 6 صواريخ وُجّهت من لبنان نحو مدينة حيفا وضواحيها. وأكد الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية تمكنت من اعتراض أحد الصواريخ التي تجاوزت الحدود، بينما سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق مفتوحة وفقاً لسياسة الاعتراض المتبعة.

وبخصوص الأضرار الناجمة عن الرشقة الصارومية، طمأن الجيش الإسرائيلي في بيانه بعدم تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية حتى هذه اللحظة، مشدداً على أن الأوضاع الأمنية لا تزال تحت المراقبة اللصيقة من قبل القوات الأمنية.