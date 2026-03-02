إيران تعلن أسماء 7 قادة عسكريين رفيعي المستوى قُتلوا في هجمات أمريكية إسرائيلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت "مؤسسة حفظ ونشر آثار المقاومة والدفاع المقدس" في بيانها الثاني، عن أسماء مجموعة جديدة من قادة القوات المسلحة الإيرانية الذين قُتلوا إثر ضربات جوية مشتركة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل واستهدفت مناطق متفرقة في إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن بيان المؤسسة قوله: "مرة أخرى، استشهدت كوكبة من القادة الأعزاء والشجعان في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر الهجوم الوحشي الذي شنته أمريكا وإسرائيل".

وبحسب البيان، ضمت قائمة القادة القتلى كلًا من:

اللواء محمد شيرازي: قائد قوات التعبئة (الباسيج) ورئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة.

اللواء صالح أسدي: نائب رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

اللواء محسن درباغي: نائب قائد الإمداد والدعم (اللوجستي) في القوات المسلحة.

اللواء أكبر إبراهيم زاده: نائب رئيس المكتب العسكري للقيادة العليا للقوات المسلحة.

اللواء غلام رضا رضائيان: قائد منظومة استخبارات قوى الأمن الداخلي (فراجا).

اللواء بهرام حسيني مطلق: رئيس قسم التخطيط والعمليات في مكتب نائب رئيس العمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

اللواء حسن علي تاجيك: رئيس قسم التجهيز والتحضير في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وختمت المؤسسة بيانها بتوجيه رسالة تحذيرية، قائلة: "يجب على أعداء إيران والمسلمين أن يعلموا أن قافلة مسيرة الإمام الخميني والإمام الخامنئي ستتواصل، وأن هذه المسيرة لن تتوقف بمقتل هؤلاء القادة".