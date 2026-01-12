الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من نادي آمد سبور في مصيف صلاح الدين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في مصيف صلاح الدين، وفدًا من الهيئة الإدارية لنادي آمد الرياضي (آمد سبور)، برئاسة رئيس النادي ناهد إيرن.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد الضيف أبرز الأنشطة الرياضية لنادي «آمد سبور»، الذي يُعد من الأندية البارزة في تركيا، كما تناول أهمية الدور الذي يؤديه إقليم كوردستان في دعم وتطوير القطاع الرياضي.

من جانبه، رحّب الرئيس بارزاني بالوفد، مؤكدًا أن للرياضة دورًا فاعلًا في تعزيز قيم السلام والأخوة والتقارب بين الشعوب، كما هنّأ رئيس النادي والهيئة الإدارية ولاعبي الفريق وجماهيره، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح في الاستحقاقات المقبلة.