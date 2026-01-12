خبير أرصاد: موجة ثلوج وأمطار تجتاح كوردستان بدءاً من الثلاثاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أشار خبير في الأرصاد الجوية إلى أنه اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، سيتأثر إقليم كوردستان بموجة من الأمطار والثلوج، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال خبير الأرصاد الجوية محمد كمال، لكوردستان 24: نتيجة لتأثير منخفض جوي قادم من البحر المتوسط على مناطق إقليم كوردستان، من المتوقع أن يبدأ هطول الأمطار اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء في مناطق مختلفة من الإقليم، وستبدأ التأثيرات الأولية لهذه الموجة من إدارة گەرمیان ومحافظتي كركوك ودهوك.

كما أشار إلى أنه من المتوقع، اعتباراً من يوم الأربعاء، هطول زخات مطر غزيرة وحدوث عواصف رعدية في مناطق متفرقة وغير محددة من الإقليم، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تساقط الثلوج، خاصة في مناطق (سۆران، مێرگەسۆر، شێلادزێ، ئامێدی، سیدەکان) وعدة مناطق أخرى.

توقعات كميات الأمطار من الثلاثاء وحتى مساء الخميس:

* أربيل: 40 إلى 55 ملم

* دهوك: 18 إلى 27 ملم

* السليمانية: 35 إلى 45 ملم

* كركوك: 25 إلى 30 ملم

* حلبجة: 50 إلى 60 ملم

* إدارة سۆران: 40 إلى 55 ملم

* إدارة ڕاپەڕین: 55 إلى 63 ملم

* إدارة گەرمیان: 26 إلى 35 ملم