خمسة آلاف موظف في كوردستان يحولون رواتبهم من بنك TBI إلى مصارف أخرى

أربيل (كوردستان24)- قدّم نحو خمسة آلاف من موظفي إقليم كوردستان طلبات رسمية ضمن مشروع حسابي لتحويل رواتبهم من البنك العراقي للتجارة (TBI) إلى بنوك أخرى من اختيارهم، على خلفية شكاوى تتعلق بتردي الخدمات المصرفية.

وبحسب مصدر في مشروع حسابي تحدث إلى كوردستان24، فإن عدد الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتبهم عبر بنك TBI يبلغ نحو 30 ألف موظف، وقد جرى تنفيذ طلبات التحويل أصوليًا لمن تقدموا بها، ليتم تحويل رواتبهم إلى البنوك التي اختاروها.

وأوضح المصدر أن أكثر من خمسة آلاف من هؤلاء الموظفين، وجميعهم من منتسبي جامعة السليمانية، قرروا نقل رواتبهم إلى مصارف أخرى، نتيجة ما وصفه بأسوأ الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنك المذكور، ولا سيما خلال دورات صرف الرواتب السابقة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد استمرار المشكلات الفنية والخدمية، وعدم استجابة البنك للملاحظات والمتطلبات التي قدمها فريق حسابي بهدف تحسين مستوى الخدمات، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان البنك شريحة أوسع من المتعاملين.

وبيّن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الموظفين واجهوا مشكلات متعددة، من بينها قلة أجهزة الصراف الآلي، ونقص السيولة النقدية فيها، إلى جانب محدودية دعم اللغة الكوردية وغياب نظام فعّال لتلقي شكاوى الزبائن.

وأكد أن هذه الخطوة تشكل رسالة واضحة لجميع المصارف المشاركة في مشروع حسابي، مفادها أن تدني مستوى الخدمات غير مقبول، وأن أي بنك لا يلتزم بتقديم خدمات مصرفية ملائمة سيواجه إجراءات مماثلة، مشددًا على أن المشروع يهدف إلى ضمان أفضل تجربة مصرفية لموظفي إقليم كوردستان.