طقس العراق.. أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة في المنطقة الشمالية وفرصة لتساقط الثلوج فيها، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وعدة درجات في المنطقة الشمالية، الرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر والثلوج (2-4) كم",

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 7، أربيل 8، نينوى وكركروك 10، صلاح الدين 12، الأنبار وديالى 13، بغداد وكربلاء المقدسة 14، واسط وبابل والنجف الأشرف وذي قار 15، ميسان والمثنى والديوانية 16، البصرة 17".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً قبل الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، والرؤية الافقية (8-10) كم وفي الضباب الخفيف (2-4) كم".

وأشار إلى، أن "يوم الجمعة المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم مع ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً قبل الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (8-10) كم وفي الضباب الخفيف (2-4) كم".

وأوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً على العموم مع ضباب كثيف صباحاً يزول خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب الكثيف أقل من 1 كم".