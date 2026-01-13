مرشد الخزنوي: رسالة الرئيس بارزاني بوجوب احترام الضيوف السوريين تجسيد لثقافة إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الشخصية الدينية المعروفة، د. مرشد الخزنوي، عن دعمه لرسالة الرئيس مسعود بارزاني بشأن الأوضاع في "روج آفا" (غرب كوردستان)، مؤكداً أن هذه الرسالة تمثل القيم السامية للدين الإسلامي الحنيف، وتعكس ثقافة إقليم كوردستان في كرم الضيافة واحترام الضيوف السوريين.

كما شدد على أن المقاتلين الكورد يمثلون نموذجاً للشهامة والشجاعة في الدفاع عن الأرض والكرامة.

وخلال استضافته في ستوديو "كوردستان 24" صباح اليوم الثلاثاء، 13 كانون الثاني 2026، صرح الدكتور مرشد الخزنوي بأن رسالة الرئيس بارزاني هي الخيار الأمثل من المنظور الديني، وتقف بوضوح ضد الأعمال الإرهابية التي تُرتكب بحق الكورد في غرب كوردستان؛ وأضاف: "الكورد كانوا دائماً شعباً مِضيافاً كما يأمرنا الإسلام؛ وليست لدينا مشكلة مع الشعب العربي فهم جيراننا، بل تكمن المشكلة مع تلك المجموعات المتطرفة التي تسعى لتهجير الكورد قسراً من مدينة حلب".

وفي جانب آخر من حديثه، أشاد الخزنوي بتضحيات المقاتلين قائلاً: "المقاتلون الكورد كانوا دائماً مثالاً للمروءة والصمود، ونحن نفخر بجميع المقاتلين والمقاتلات الذين يدافعون عن أرضهم حتى آخر قطرة من دمائهم".

وبخصوص مشاركة المرأة في جبهات القتال، ردّ مرشد الخزنوي على الجهات التي تعارض دور النساء قائلاً: "أولئك الذين يعتقدون أن مكان المرأة هو البيت فحسب، لم يفهموا حقيقة الدين الإسلامي. فالتاريخ يذكر أن السيدة عائشة (رضي الله عنها)، زوجة النبي (ص)، شاركت في معارك مثل أُحد وبدر وقادت جيشاً من مكة إلى العراق".

وفي ختام تصريحه، أكد الخزنوي على قدسية الدفاع عن الوطن، قائلاً: "عندما يتم التعدي على شعب ما، فإنه من الواجب على النساء والرجال معاً الدفاع عن أرضهم وهويتهم. وكل من يُقتل في سبيل حماية أرضه، فإنه ينال بلا شك مرتبة الشهادة".