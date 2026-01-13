وزارة التربية ومؤسسة "كوردستان فاوندیشن" تعلنان إطلاق المرحلة الثالثة من المنصة الرقمية "مدرستي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، عن إطلاق المرحلة الثالثة من تشغيل المنصة الرقمية "مدرستي" (قوتابخانەکەم)، والتي تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع "مؤسسة كوردستان فاوندیشن".

وأشار وزير التربية إلى تسلسل مراحل تطوير المنصة، قائلاً: "في شهر آب من العام الماضي، وبدعم من منظمة اليونيسف، أنجزنا العمل في المراحل الأولى والثانية والثالثة، واستمرت العملية لتشمل المراحل اللاحقة".

وبخصوص التزامات الوزارة بتطوير قطاع التعليم الرقمي، أكد الوزير: "لقد وعدنا العام الماضي بتوفير كامل المرحلة الأساسية عبر هذه المنصة؛ ولحسن الحظ، تم الآن الانتهاء من إعداد دروس الصفين الرابع والخامس الأساسي".

وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي، تطرق آلان حمه سعيد إلى المبادرة الجديدة لـ "مؤسسة كوردستان فاوندیشن"، مبيناً أن: "هذه المؤسسة أخذت على عاتقها مسؤولية الدعم والتمويل المالي للمشروع في الحلقة الثالثة من التعليم، والتي تشمل الصفوف (السابع والثامن والتاسع الأساسي)، وبهذا نخطو خطوة كبيرة نحو الرقمنة الكاملة للتعليم الأساسي".

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة التربية الرامية لتوفير مصادر تعليمية حديثة وتسهيل وصول الطلاب إلى دروسهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة.