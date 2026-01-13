دمشق تعلن شرق حلب منطقة عسكرية مغلقة

منذ ساعة

أربيل ( كوردستان 24 )- أعلن الجيش العربي السوري في بيان رسمي، المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب وصولا إلى نهر الفرات "منطقة عسكرية مغلقة".

ودعا الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن الداخلي في حلب إلى الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها شرق مدينة حلب، باتجاه نهر الفرات، بعد يومين من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على كامل مدينة حلب.

ونشر الجيش خريطة حدّد فيها باللون الأحمر المناطق التي طلب الانسحاب منها وتشمل بلدات مسكنة وبابيري وقواس ودير حافر بين غرب نهر الفرات إلى شرق مدينة حلب.

وفي الوقت الذي اتهمت دمشق الاثنين قوات الأمن الداخلي، بإرسال تعزيزات إلى دير حافر، نفت قوات الأمن المحلية تلك الاتهامات.

وفي السياق، شاهد مراسل وكالة فرانس برس، الثلاثاء، القوات الحكومية، تستقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة دير حافر التي تبعد قرابة 50 كيلومترا إلى الشرق من حلب.

في المقابل، تسيطر(قسد)على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، والتي تضم المناطق الكوردية وأغلب حقول النفط والغاز والتي شكّلت رأس حربة في قتال داعش الإرهابي وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في سوريا عام 2019 بدعم من التحالف الدولي.

وتتهم (قسد) المجاميع التابعة إلى الحكومة المؤقتة في دمشق، بإفشال الجهود المبذولة لتطبيق الاتفاق المبرم بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق والذي كان يُفترض إنجازه نهاية 2025، إلا أن الهجوم الأخير من القوات التابعة للحكومة المؤقتة على الأحياء الكوردية شمال حلب، أضر بمجال تحقيق الإتفاق بين الطرفين في البلاد.