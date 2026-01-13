الشيخ الهجري: سوريا آيلة للتقسيم.. ونطالب بإقليم مستقل للدروز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- طالب الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز الزعماء الروحيين لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بإقليم درزي مستقل متحالف مع إسرائيل، وذلك بعد أشهر من مواجهات دامية بين الدروز وقوات الأمن السورية.

وبحسب الهجري، فإن العلاقات بين إسرائيل والدروز في سوريا "ليست جديدة"، بل "تشكّلت قبل سقوط نظام الأسد بوقت طويل". وقال "هناك روابط دم وعلاقات عائلية، وهي رابطة طبيعية".

وبدأت الاشتباكات في السويداء ذات الأغلبية الدرزية في 13 تموز/يوليو2025 بين الدروز ومقاتلين من البدو، قبل أن تدخّل قوات حكومية ثم مسلّحين من العشائر الى جانب البدو، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، قبل أن يتمّ التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وسقط من بين القتلى، 789 مدنيا درزيا "أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الزعيم الروحي الدرزي "لا يوجد حاليا أي تواصل على الإطلاق مع نظام دمشق"، معتبرا أن عقيدة الحكم الجديد "متجذّرة في حاضنته المجتمعية، ولا يمكن للطائفة الدرزية أن تعيش تحت حكمه".

وعبّر شيخ الطائفة في المقابلة التي أجرتها معه يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، عن قناعته بأن "سوريا تتجه نحو التقسيم وإنشاء أقاليم مستقلة وذاتية الحكم".

عادّا ذلك، بأنه "المستقبل الأفضل للأقليات وتحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".

وكانت دمشق وتل أبيب أجرتا لقاءات برعاية أميركية خلال الفترة القليلة الماضية، بينما لا تقيم إسرائيل وسوريا علاقات علنية دبلوماسية بينهما، فيما لا تزالان رسمياً، في حالة حرب رسمياً ودون سلامٍ منذ عقود.

يذكر أن وجود المكون الدرزي يتركز في الجنوب السوري في محافظة السويداء، وجبل الدروز تحديداً مع مناطق ضمن دمشق، وأخرى في بعض المناطق الريفية بشمال غرب البلاد إلى جانب توزع عدد كبير من أبناء الطائفة، في كل من لبنان وفلسطين.