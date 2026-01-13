واشنطن تصنّف جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- صنّفت الولايات المتحدة الثلاثاء جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان منظمة إرهابية، تلبية لمطالبة حلفائها العرب والمحافظين الأميركيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن "هذا التصنيف يعكس الاجراءات الأولى لجهود مستمرة بهدف التصدي لأعمال العنف وعدم الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وقعت".

واضاف أن "الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لحرمان فروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بدأ الرئيس دونالد ترامب إجراءات ضد جماعة الاخوان التي تأسست في مصر العام 1928 وانتشرت مذاك في أنحاء العالم العربي.

وصنّفت إدارة ترامب فرع جماعة الإخوان في كل من مصر والأردن على أساس دعمه لحركة حماس الفلسطينية التي تصنفها واشنطن منذ فترة طويلة منظمة إرهابية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين تولت الحكم في مصر في شكل ديموقراطي إثر انتخاب محمد مرسي رئيسا.

وتم إسقاط مرسي العام 2013 في انقلاب قاده آنذاك قائد الجيش عبد الفتاح السيسي قبل ان يصبح رئيسا، علما أنه شن مذاك حملة قمع واسعة النطاق ضد الجماعة.