مقتل امرأة جراء هجوم صاروخي إيراني في منطقة تل أبيب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز نجمة داود الحمراء الإسرائيلي للإسعاف السبت مقتل امرأة في منطقة تل أبيب بعد إطلاق إيران موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الجهاز "أكد مسعفون وفاة امرأة في الأربعينات من العمر متأثرة بجروح خطرة".

في وقت سابق السبت، ذكر الجهاز أن امرأة في حالة حرجة كانت من بين 21 شخصا أصيبوا في الغارات الإيرانية.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس وقنوات إسرائيلية بانتشار فرق الإنقاذ والإطفاء في مناطق عدة من تل أبيب، ووقوع أضرار مادية في المدينة.

وأظهرت مشاهد لوكالة فرانس برس شارعا تحيط به مبانٍ سكنية دمرت واجهاتها جراء الانفجارات، بالإضافة إلى سيارات محترقة.

وأخمد الإطفائيون النيران التي اندلعت في المنطقة المحيطة، بينما قام عناصر الإنقاذ بإجلاء المصابين.

وطوال المساء، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بوقوع انفجارات مدوية في منطقة تل أبيب والقدس والضفة الغربية المحتلة، فيما تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وابلا من الصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات في مواقع عدة في أنحاء الدولة البلاد بعدما استهدفتها إيران بموجة جديدة من الصواريخ مساء السبت.

وقال الجيش إن "جنودا من قيادة الجبهة الداخلية، في الخدمة الفعلية والاحتياط، انتشروا وهم ينشطون في العديد من المواقع التي تضررت، ويقومون بجهود بحث وإنقاذ واسعة النطاق".

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية دين إلسدون، متحدثا من أحد مواقع سقوط الصواريخ، إن فرق الإنقاذ كانت تنتقل من مبنى إلى آخر للتحقق من الأضرار والإصابات.