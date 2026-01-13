ساسة غرينلاند والدنمارك يبحثون مستقبل الجزيرة في البيت الأبيض

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يلتقي مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند في البيت الأبيض الأربعاء، بنائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي كان أدلى بتصريحات قاسية تجاه كوبنهاغن كانت مستفزة للجزيرة العام الماضي، وذلك لمناقشة مستقبل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وفي وقت سابق ، أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن في مؤتمر صحافي مع نظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن، أنّه سيختار البقاء التبعية لمملكة الدنمارك بدل الانضمام إلى المتحدة التي تطمع بغرينلاند.

وأكد أنّ "غرينلاند لن تنتمي للولايات المتحدة"، مشددا على أنّ "الولايات المتحدة لن تحكمها. ولن تكون جزءا من الولايات المتحدة".

وفي الأيام الأخيرة، أثار دونالد ترامب مخاوف إضافية لدى السلطات في الدنمارك وغرينلاند، بإعلانه أنّه سيستولي على الجزيرة القطبية الشاسعة "بطريقة أو بأخرى".



وبناء على طلب وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت، يعقد اجتماع الأربعاء في البيت الأبيض بحضور نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن.

وانتقد مراقبون من أحزاب في الجزيرة ضعف التزام الدنمارك بأمن الجزيرة ووصفوا كوبنهاغن بـ"الحليف السيء"، مع إهتمام واشنطن بضمها بذريعة منافسة الصين.

كانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا، أعلنت عن دعمها لنوك وكوبنهاغن، وهي أعضاء في الناتو إلى جنب الولايات المتحدة ما يقلل من إحتمال حدوث شرخ بالوسائل العسكرية حول مستقبل غرينلاند.