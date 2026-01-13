القيادة المركزية الأميركية تدعو قسد ودمشق للعودة إلى طاولة المفاوضات

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والحكومة السورية الانتقالية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأصدر براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بيانًا بشأن الأوضاع في مدينة حلب، أشار فيه إلى أنهم يراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في حلب والمناطق المحيطة بها.

وقال في البيان: نطالب جميع الأطراف بالامتناع عن أي أعمال عنف من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وأن يضعوا حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية على رأس أولوياتهم.

كما دعا البيان الأطراف المعنية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل عبر الحلول الدبلوماسية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية مرة أخرى أن وجود سوريا مستقرة وسلمية يعد شرطًا لشرق أوسط أكثر هدوءًا واستقرارًا.

وشدد على أن الولايات المتحدة وسوريا تتشاركان مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي الشامل.