طقس العراق.. أمطار وثلوج وارتفاع في درجات الحرارة الاسبوع المقبل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 14 كانون الثاني 2026، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 5، دهوك 7، أربيل 8، كركوك 9، نينوى وصلاح الدين والأنبار 10، بغداد وديالى 12، كربلاء المقدسة 13، واسط وبابل والنجف الأشرف 14، الديوانية 15، ميسان وذي قار والمثنى 16، البصرة 17".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً على العموم يتحول بعد الظهر الى غائم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وبين، أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".