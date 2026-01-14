وسط توترات إقليمية.. الإمارات تعلق منح التأشيرات لمواطني العراق وإقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعليق إصدار تأشيرات الدخول لمواطني العراق وإقليم كوردستان، في خطوة مفاجئة أثارت قلقاً واسعاً في قطاع السياحة والسفر. هذا القرار، الذي يأتي في أعقاب التوترات الأخيرة في المنطقة، قد أثر بشكل مباشر على حركة السفر وأدى إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات تذاكر الطيران.

وفقاً ، فأن القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل أوقفت منح كافة أنواع التأشيرات، واقتصرت خدماتها على إصدار التأشيرات الدبلوماسية فقط. وبموجب الإجراءات الجديدة، تم حصر عملية إصدار التأشيرات السياحية بشركتي طيران محددتين، مما خلق تحديات جديدة أمام وكالات السفر والمواطنين الراغبين في زيارة الإمارات.

يأتي هذا القرار بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، حيث قامت الإمارات برفض ما بين 70% إلى 80% من طلبات التأشيرة المقدمة من مواطني العراق وإقليم كوردستان.

أعرب أصحاب شركات السياحة والسفر عن قلقهم البالغ إزاء هذا القرار، مؤكدين أنه تسبب في انخفاض حاد في مبيعات تذاكر الطيران. وأوضح لمدير شركة فلاي دبي في العراق علي الشيخ ديدار ، أن "هذا الإجراء له تأثير كبير، حيث انخفض عدد التأشيرات الممنوحة بشكل ملحوظ، مما أدى بدوره إلى تراجع كبير في عدد رحلاتنا". وأضاف: "نحن في محاولات مستمرة مع دبي لتحسين الوضع، ونأمل أن يتمكن جميع المواطنين الذين يحق لهم الحصول على التأشيرة من السفر إلى الإمارات".

من جهته، ذكر وارفان موفق مدير قسم المبيعات في شركة العربية للطير أن طلبات التأشيرة المقدمة من قبل الأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارة الإمارات يتم رفضها في الغالب. وأشار إلى أن هذا الإجراء ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، حيث يُشترط عليهم الآن تقديم طلباتهم كجزء من مجموعة عائلية لزيادة فرص قبولهم.

وطالب شيرزاد زراري عضو الهيئة الادارية لاتحاد شركات الطيران في إقليم كوردستان بحل سريع لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن ما بين 70% إلى 90% من طلبات التأشيرة كانت تُرفض في الفترة الماضية. وأكدت المصادر أن هذا الوضع تسبب في مشاكل كبيرة لشركات الطيران التي اضطرت إلى تقليص عدد رحلاتها بشكل كبير.

ووفقا لمراسل كوردستان 24، هوشمند صادق، أنه تم التأكيد على أن الإمارات قد فرضت قيودًا على منح التأشيرات لعدة دول أخرى إلى جانب العراق، وأن هذا القرار مرتبط بشكل مباشر بالأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

يبقى الأمل معقوداً على أن يتم إيجاد حلول دبلوماسية سريعة لهذه الأزمة، لتعود حركة السفر إلى طبيعتها وتتمكن شركات السياحة من استئناف نشاطها الكامل، خاصة مع اقتراب مواسم العطلات التي تشهد إقبالاً كبيراً على السفر إلى دولة الإمارات.



تقرير: هوشمند صادق – كوردستان24 - اربيل