الدنمارك ستواصل "تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن الأربعاء إن بلاده ستُعزّز وجودها العسكري في غرينلاند وستواصل الحوار مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، بعدما انتقدتها الولايات المتحدة بحجة إهمالها الدفاع عن الإقليم القطبي المتمتع بحكم ذاتي.

وكتب بولسن في بيان لوكالة فرانس برس، قبل ساعات من اجتماع يضم مسؤولين من غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة في البيت الأبيض حول مستقبل الإقليم الدنماركي "سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في غرينلاند، لكننا سنركز أيضا بشكل أكبر داخل حلف شمال الأطلسي على مزيد من المناورات وزيادة حضور الحلف في القطب الشمالي".

وأضاف أن الدنمارك "في حوار مستمر مع حلفائها بشأن أنشطة جديدة ومعززة في العام 2026".

AFP