سروة رسول: حكومة إقليم كوردستان تقدم تسهيلات للعائدين من المهجر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- سلطت سروة رسول، المدير العام لمركز التنسيق المشترك للأزمات في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، الضوء، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، خلال مؤتمر صحفي، على أوضاع المهاجرين والنظام الجديد الذي تم إنشاؤه لدعم العائدين.

وأشارت سروة رسول إلى أن قرار الترحيل (الديپورت) الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2023، يمثل تحدياً كبيراً للعالم وبشكل خاص لمواطني إقليم كوردستان.

وصرحت قائلة: "واجه العديد من مواطنينا أوضاعاً صعبة بسبب مشاكل المادة 140، والأزمة المالية، ونزوح أكثر من مليون شخص داخل الإقليم، وقد أثر هذا القرار سلباً عليهم".

وفي جانب آخر من حديثها، أكدت مديرة الـ JCC أن حكومة إقليم كوردستان، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي وبدعم من الحكومة الهولندية، أنشأت نظاماً خاصاً للعائدين. وهذا النظام، الذي انطلق من أربيل عام 2023، يعمل بمثابة مظلة تجمع كافة الأطراف المعنية، ويهدف إلى مساعدة العائدين للاندماج في المجتمع بأسرع وقت ممكن واستئناف حياة كريمة.