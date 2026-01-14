مطالبات بتدخل عاجل.. تلوث المياه في بغداد يتسبب بإصابة 53 شخصاً بالفشل الكلوي

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستاان24)- سجلت المناطق الصناعية في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، طفرة ناهزت 53 إصابة بحالات الفشل الكلوي بين المواطنين، جراء تلوث مياه الشرب، وسط تحركات من مجلس محافظة بغداد للكشف عن الأسباب ومحاسبة المقصرين.

وصرح عضو مجلس محافظة بغداد، علي خليل العامري، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، بأن المتابعات الميدانية للمجلس كشفت عن ارتفاع مقلق في حالات العجز الكلوي بين سكان المناطق الصناعية في قاطع الرصافة. وأكد العامري تسجيل 53 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن هؤلاء المرضى لم يتلقوا العلاج المناسب الذي يتوافق مع خطورة حالتهم الصحية.

وأوضح العامري، عقب اجتماعه مع أهالي المناطق المتضررة، أن التحقيقات الأولية أثبتت أن السبب الرئيس وراء تلوث مياه الشرب هو مخلفات عدد من المصانع التابعة للقطاع الخاص، والتي تعمل بعيداً عن الرقابة الحكومية والإجراءات القانونية والبيئية المفروضة.

وأشار عضو مجلس المحافظة إلى أن الظروف المعيشية الصعبة دفعت بالعديد من المصابين إلى العزوف عن مراجعة الأطباء الاختصاصيين، واللجوء بدلاً من ذلك إلى شراء الأدوية من الصيدليات دون وصفات طبية، أو تلقي العلاجات والحقن من قبل أشخاص غير مرخصين طبياً، مما ضاعف من المخاطر على حياتهم.

وفي إطار المساعي للسيطرة على الأزمة، أعلن العامري عن نية المجلس إجراء زيارة رسمية إلى دائرة صحة الرصافة لتشكيل لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وستتولى هذه اللجان تنظيم جولات ميدانية للتفتيش على الصيدليات، والتأكد من جودة الأدوية المعروضة، وضمان عدم صرفها إلا بموجب وصفات طبية نظامية.

وختم العامري بالتأكيد على أن الوضع في القضاء يتطلب "تدخلاً عاجلاً" من الجهات العليا، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات الطبية والصحية وتوفير الرعاية اللازمة لحماية أرواح السكان والحفاظ على السلامة العامة في المنطقة.