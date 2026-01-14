توقيف مدعٍ عام تركي بعد محاولته قتل قاضية داخل مبنى المحكمة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أمر القضاء التركي الأربعاء باحتجاز مدعٍ عام في اسطنبول بعد توجيه التهمة له بإطلاق النار على قاضية كان على علاقة معها، بحسب ما أفادت قناة "تي ار تي" التلفزيونية الحكومية.

وأوضحت القناة أن علاقة عاطفية كانت تربطهما ولم يكونا متزوجين وفق ما نُشر الثلاثاء.

أطلق المشتبه به محمد شاغاتاي كيليتشسلان النار على القاضية آصلي كهرمان وهي في مكتبها، وأصابها برصاصة في منطقة الفخذ قبل أن يوقفه شخص يقدم الشاي في المحكمة من إطلاق النار مجددا.

ووفق وثيقة للمحكمة استشهدت بها "تي ار تي"، أرسل المشتبه به وهو مدعٍ عام في المحكمة نفسها، رسائل تهديد إلى القاضية في الأيام السابقة.

ولم يتم الاستماع بعد إلى الضحية التي تُعالج في المستشفى، وفق ما نقلته فرانس برس.

وما يعطي الحادث بعدا إضافيا صادما، أن المدعي العام بحسب العديد من وسائل الإعلام التركية، عمل سابقا في مكتب معني بمكافحة العنف ضد المرأة.

وأعربت جمعيات تركية للدفاع عن حقوق النساء عن قلقها إزاء محاولة القتل التي وقعت "في المكان الذي ينبغي أن تتم فيه معاقبة مرتكبي مثل هذه الأعمال".

وقالت جمعية "سنوقف قتل النساء"، إنّ 294 امرأة قتلن على يد رجال في العام 2025 في تركيا، بينما توفيت 297 امرأة أخرى في ظروف ملابساتها غامضة.