الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة "لن تكون آمنة بعد الآن"

منذ 16 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- توعد الحرس الثوري الايراني الاثنين بأن الولايات المتحدة "لن تكون آمنة بعد الآن"، في اليوم الثالث للحرب الاميركية الاسرائيلية على إيران والتي اسفرت السبت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري والذي يشرف على العمليات الخارجية في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي، "على العدو أن يعلم أن أيام مجده قد ولت، وأنه لن يكون آمنا بعد الآن في أي مكان في العالم، حتى داخل بلاده".



المصدر: فرانس برس