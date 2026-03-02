دائرة المنظمات غير الحكومية: الهجوم على الإقليم انتهاك للسيادة وللقانون الدولي

منذ 20 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- وجهت دائرة المنظمات غير الحكومية رسالة إلى المنظمات المحلية والدولية دعتها فيها إلى كسر حاجز الصمت ورفع صوتها ضد الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تشنها إيران على إقليم كوردستان.

وذكرت دائرة المنظمات غير الحكومية اليوم الاثنين، 2 آذار 2026، في بيان صحفي تلقت (كوردستان 24) نسخة منه: "كما هو معلوم، تعرضت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وعدة مناطق أخرى في إقليمنا، خلال الأيام القليلة الماضية، لهجمات بعدة طائرات مسيرة، مما تسبب في حالة من الذعر وعدم الاستقرار بين المواطنين الأبرياء، وألحق ضرراً بالأمن والسلم العام".

ووصفت الدائرة الهجمات بالمسيرات على إقليم كوردستان بأنها انتهاك للسيادة، قائلة: "هذه الأعمال العنيفة تُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة وللقانون الدولي، وتهديداً للأمن الإقليمي. ونحن في دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان، نطالبكم بإدانة هذه الهجمات ودعم إقليم كوردستان من خلال إصدار بيانات وإبداء مواقف رسمية تجاه هذه الاعتداءات".

كما وجهت الدائرة نداءً للمنظمات جاء فيه: "بلا شك، تلعب المنظمات المحلية والدولية دوراً في تنظيم العلاقات بين الدول، ومعالجة القضايا العالمية العامة، والحفاظ على السلم والأمن، وحماية حقوق الإنسان".

يأتي ذلك في وقت شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات مكثفة على إيران منذ فجر يوم السبت الماضي، أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى المرشد الأعلى. ورداً على ذلك، تشن القوات المسلحة الإيرانية منذ عدة أيام هجمات بالمسيرات والصواريخ على إقليم كوردستان بذريعة وجود قواعد ومقار للقوات الأمريكية، إلا أن معظم تلك الهجمات تم اعتراضها وإحباطها في الجو.