مديرية مرور أربيل تصدر إجراءات جديدة مشدّدة للحدِّ من الحوادث

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في إطار الجهود المبذولة لخفض تسجيل الحوادث المرورية وتعزيزا لسيادة القانون، نشرت مديرية مرور أربيل قائمة بتعليماتها الجديدة بالعقوبات، حيث تم التشديد فيها على استخدام وسائل الأمان، حظر استخدام الهاتف المحمول، وضبط السيارات المخالفة غير المسجلة والمزورة.

وأعلنت مديرية مرور أربيل اليوم الأربعاء، في بيان، تفاصيل إجراءاتها الجديدة لهذا العام، بهدف الحفاظ أرواح المواطنين وتعزيز تطبيق القانون وسط المدن.

وأشارت المديرية إلى نجاح خطة العام الماضي والتي كللت بتسجيل انخفاض كبير لمعدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث (نتيجة لأعتماد كاميرات المراقبة ومتابعة الفرق)، وسيتم هذا العام اتباع آلية جديدة لتتبع الحركة على الطرق.

وبحسب الخطة الجديدة، ستكون فرق المرور متواجدة عند إشارات المرور، المحطات، والمفترقات الحيوية.

وتتمثل النقطة الجوهرية في الخطة باستخدام "سيارة تحمل لوحة مدنية" إلى جانب السيارات الرسمية، بهدف مراقبة دقيقة لقيادة السائقين وتسجيل المخالفات.

ولخصت الخطوات الإجراءية الجديدة بما يلي:

السيارة غير الحاملة لوحة أو مزورة: يتم ضبطها مباشرة مع إحالة سائقها، إلى المساءلة القانونية.

استخدام الهاتف المحمول: إستخدام جهاز الهاتف أثناء القيادة، يستوجب عليه غرامة مالية.