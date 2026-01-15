هيمن ميراني: الدراجات النارية المسجلة ستخضع للغرامات المرورية في حال ارتكاب المخالفات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان عن تسجيل 99% من دراجات توصيل الطعام (الدليفري) في الإقليم، مؤكدة أن أي دراجة نارية يتم ضبطها بدون لوحات تسجيل ستتعرض للعقوبات القانونية.

وتعد خدمة توصيل الطعام عبر الدراجات النارية وسيارات الأجرة ظاهرة حديثة نسبياً في إقليم كوردستان، وهي في توسع مستمر. وفي إطار جهودها لتنظيم هذا القطاع، كثفت حكومة الإقليم مساعيها لتنظيم شركات التوصيل، حيث أصدرت وزارة الداخلية جملة من الشروط والتعليمات، وباتت جميع شركات التوصيل حالياً مسجلة ومجازة رسمياً منذ مطلع العام الجاري.

وفي هذا الصدد، قال يادكار فاضل، صاحب إحدى شركات التوصيل، لشبكة "كوردستان 24": "كنا من الشركات السباقة في الالتزام بالتعليمات الحكومية حتى قبل صدور القرار الأخير نهاية العام الماضي"، مضيفاً أن شركته بدأت منذ أكثر من عام بمشروع تنظيمي، حيث يلتزم حالياً 99% من العاملين معهم بالتعليمات الرسمية.

وتوجد في إقليم كوردستان خمس شركات كبرى لتوصيل الطعام، ألزمتها وزارة الداخلية بضرورة حمل كافة دراجاتها للوحات تسجيل رسمية، وإلا ستتعرض للمخالفة.

من جانبه، قال د. هيمن ميراني، المدير العام لمديرية ديوان وزارة الداخلية: "قطاع (الدليفري) جزء من منظومة العمل العالمية، وهو فرصة جيدة للشباب الباحثين عن عمل لتحقيق دخل مادي جيد"، كما حث سائقي سيارات الأجرة (التاكسي)، وخاصة أصحاب السيارات الهجينة (Hybrid)، على التسجيل في هذه الشركات، لكون هذا العمل سيوفر لهم دخلاً كاملاً دون تكاليف إضافية.

ووجه ميراني نداءً للسائقين بضرورة الالتزام بقوانين المرور والقيادة الآمنة، مبيناً أن الدراجات النارية المسجلة ستخضع من الآن فصاعداً لرقابة كاميرات السرعة، وأي تجاوز للسرعة المحددة أو مخالفة مرورية سيؤدي إلى تسجيل غرامة مالية بحق صاحب الدراجة.