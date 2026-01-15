قائمقامية السليمانية تغلق "حظيرة" للمواشي وتحذر المطاعم من استخدام اللحوم غير المختومة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بسبب ممارسة ذبح المواشي بطريقة غير قانونية ومخالفة للتعليمات الصحية والبيطرية، أغلقت اللجان المشتركة في قائمقامية السليمانية مكاناً لتربية وذبح الأغنام، فيما وجه رئيس اللجنة الثانية في القائمقامية تحذيراً شديداً لأصحاب المطاعم.

وصرح بيوي أحمد، رئيس اللجنة الثانية في القائمقامية، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، قائلاً: "بناءً على معلومات استخباراتية من مديرية آسايش السليمانية، قامت اللجان المشتركة بإغلاق (خان - مكان لتربية الذبائح) في منطقة تانجرو، وذلك لقيامه بذبح المواشي بشكل غير قانوني وبعيداً عن الرقابة الصحية والبيطرية".

وأضاف: "عند وصول اللجنة إلى الموقع، تبين أنهم قد أتموا ذبح حيوان آخر وكانوا يستعدون لنقل لحومه لتوزيعها، لذا تم ضبط تلك اللحوم فوراً وإرسالها إلى مديرية الطب البيطري في السليمانية لغرض إتلافها".

وأشار أحمد إلى أن اللجان الرقابية ستباشر حملة تفتيش واسعة تشمل كافة المطاعم وجميع المحال التي تستخدم اللحوم في إعداد وجباتها، مؤكداً أنه "في حال ضبط أي لحوم غير مختومة بختم مجزرة السليمانية الرسمية (أي لم تخضع للفحص)، سيتم إغلاق المطعم فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق صاحبه".