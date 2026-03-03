الحرس الثوري يدمر قاعدة أمريكية في البحرين وإسرائيل تقصف بيروت

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت منطقة الشرق الأوسط، فجر اليوم الثلاثاء 3 آذار/مارس 2026، تطورات عسكرية دراماتيكية وخطيرة؛ فبينما شنّ الحرس الثوري الإيراني هجوماً واسعاً على قاعدة استراتيجية للجيش الأمريكي في البحرين، كثّف الجيش الإسرائيلي في الوقت ذاته غاراته الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة "تسنيم" للأنباء، فإن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني شنت فجر اليوم هجوماً استهدف قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في البحرين.

وكشف الحرس الثوري أن الهجوم نُفذ بواسطة 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ باليستية، مؤكداً "تدمير مبنى القيادة والأركان الرئيسي للقاعدة بشكل كامل، واندلاع حريق هائل في مستودعات الوقود نتيجة شدة الانفجارات".

وبالتزامن مع هذه الهجمات الإيرانية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، مستهدفةً منطقة "حارة حريك" على وجه الخصوص، والتي تُعد من المناطق الاستراتيجية والحيوية في لبنان.