أربيل تعلن موعد وأسعار توزيع النفط الأبيض وتدعو المواطنين لتجهيز البطاقة الإلكترونية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية النفط والمعادن في أربيل عن بدئها بتوزيع مادة النفط الأبيض (الكيروسين) على المواطنين، مشددة على ضرورة إبراز البطاقة الإلكترونية لاستلام الحصة المقررة.

وصرح سالار محمد، مسؤول التفتيش والمتابعة في مديرية نفط ومعادن أربيل، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، لوسائل الإعلام بأن "عملية توزيع النفط الأبيض ستنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 17 كانون الثاني 2026".

وحول تفاصيل الكمية والأسعار، أوضح محمد أنه سيتم توزيع حصة قدرها 100 لتر من النفط الأبيض لكل أسرة، مقابل مبلغ قدره 31 ألف دينار عراقي.

وأضاف المسؤول أن عملية التوزيع ستبدأ في المركز رقم 207، وتحديداً في محطة وقود "گه‌ل" (الجيل).

كما أكد على أن استلام الوقود سيكون حصراً عبر "البطاقة الإلكترونية للوقود"، داعياً المواطنين الذين لم يستلموا بطاقاتهم بعد إلى مراجعة الوكلاء في أسرع وقت ممكن لاستخراجها أو استلامها، لضمان عدم حرمانهم من حصصهم من الوقود.