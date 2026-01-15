حاج عمران تحت قبضة الجليد.. 4 أمتار من الثلوج وتدني الحرارة لـ 14 تحت الصفر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)_ أفاد مراسل "كوردستان 24" في إدارة سوران المستقلة، بأن منطقة معبر حاج عمران الدولي تشهد موجة برد قارس غير مسبوقة، حيث تسببت الثلوج الكثيفة والتدني الحاد في درجات الحرارة بتحول المنطقة إلى مساحات شاسعة من الجليد.

وأوضح المراسل ابوبكر سليمان، في تقريره الميداني أن درجات الحرارة بلغت في ساعات النهار 8 درجات تحت الصفر، بينما تنخفض في ساعات الليل لتصل إلى 14 درجة تحت الصفر، مما أدى إلى تجمد كامل للمنطقة والمسارات الطرقية. ورغم صفاء السماء وظهور الشمس، إلا أن الرياح الباردة والحادة تزيد من صعوبة الأجواء الميدانية.

ونقل المراسل عن فرق إزالة الثلوج التابعة لقائممقامية حاج عمران وإدارة سوران، أن إجمالي كميات الثلوج المتراكمة منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة تجاوزت حاجز الـ 4 أمتار (كمجموع تراكمي)، مما جعل المنطقة مغطاة بالكامل برداء أبيض كثيف.

وبالرغم من هذه الظروف الجوية القاسية، أكد التقرير أن حركة المرور لم تتوقف؛ حيث تستمر القوافل التجارية وحركة السياح والمسافرين عبر بوابة حاج عمران الدولية بشكل طبيعي. ويعود الفضل في ذلك إلى العمل المتواصل لفرق صيانة الطرق وإزالة الثلوج التي تباشر مهامها منذ الصباح الباكر لتأمين الطرق ورش الأملاح لمنع حدوث حالات انزلاق أو عرقلة للسير.

تؤكد الادارة المحلية في سوران وحاج عمران أن الوضع تحت السيطرة، وأن الفرق الفنية والخدمية في حالة استنفار دائم لضمان بقاء هذا الشريان الحدودي الهام سالكاً أمام الحركة التجارية والسياحية بين إقليم كوردستان والجانب الإيراني، رغم التحديات المناخية الصعبة.