تراجع إحتياطي البنك المركزي العراقي من الدولار إلى 97.5

منذ ساعة

أربيل( كوردستان24)- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء،عن انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية منذ نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من السنة المالية 2025.

وذكر البنك في إحصائية رسمية تابعتها "الساعة"، أن "الاحتياطيات حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 97.582 مليار دولار، ما يعادل 126.857 تريليون دينار، مسجلة تراجعاً عن شهر أيلول/ سبتمبر الذي كانت فيه 98.155 مليار دولار، أي ما يعادل 127.601 تريليون دينار".

وأوضح أن "هذه الاحتياطيات ارتفعت مقارنة بشهر آب/ أغسطس الماضي، حين بلغت 94.641 مليار دولار (123.033 تريليون دينار)، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى الاحتياطيات من العُملة في عام 2024 البالغ 100.267 مليار دولار، وفي عام 2023 الذي سجلت فيه 111.736 مليار دولار".

ويعكس هذا التراجع الضغوط المالية المستمرة على الاقتصاد العراقي وتحديات إدارة العملة الأجنبية في ظل تقلبات الإيرادات والنفقات.